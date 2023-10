BoA inaugurará vuelos directos hacia Cuba y Venezuela

"(Queremos) anunciar el vuelo inaugural de BoA, mañana (jueves) se realizará el primer vuelo desde Bolivia a Cuba. Saldrá desde Viru Viru, a las 8:30 y la vuelta será el viernes 27 de octubre. Se calcula unas seis horas de vuelo, con capacidad para llevar 168 pasajeros. Y por estos meses vamos a tener una frecuencia de una vez por semana", explicó Montaño, a tiempo de indicar que el costo del pasaje es de $us 837.



Asimismo, el ministro anunció que "se inaugurará el vuelo hacia Venezuela el 31 de octubre, a las 8:30 desde Viru Viru, el retorno está previsto para el miércoles (1 de noviembre) a las 2 de la mañana y a Bolivia llegarán a las 6 am, con un costo de $us 472".



Según el ministro, ya hay reserva de 500 pasajes hasta fin de año. "Son costos que nos permitirá llevar bastantes pasajeros. Queremos indicar que estamos llevando periodistas y agencias de viajes, para promocionar los destinos", aseguró.