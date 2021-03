Bolivia abre sus brazos a los viajeros en Semana Santa

Escucha esta nota aquí

Si estabas esperando un feriado para descansar y viajar, pues ve planificando y alistando maletas porque las agencias de viajes, hoteles y complejos turísticos han alistado lo mejor de sus ofertas y descuentos para brindar una variedad de destinos turísticos para sus clientes. Eso sí, con todos los cuidados que se requiere en esta emergencia sanitaria por Covid-19.

Tropical Tours tiene sus Súper Ofertas activadas para comprar hasta hoy. La agencia te brinda paquetes para conocer Tarija y sus viñedos desde $us 227, el Lago Titicaca desde $us 257, Chochís, Aguas Calientes y San José de Chiquitos desde $us 177, el Salar de Uyuni y Sucre desde $us 267, y Potosí, el salar de Uyuni y Sucre desde $us 285.

La tarifa es por persona en base doble y no incluye boleto aéreo. Para más información te puedes dirigir a sus oficinas de la avenida San Martín, zona centro empresarial, calle Tropical N.º100, o comunicarte al 690-99999.

Si sos de los que te gusta quedarte en la ciudad también hay ofertas Tropical Tours en hospedajes: 1 noche en el hotel Camino Real de Santa Cruz desde $us 59, en el Hotel Buganvillas desde $us 35 y en Swissôtel desde $us 50. Para la ciudad de La Paz hay paquetes de una noche en el Hotel Camino Real, desde $us 49.

Los Tajibos Hotel no se queda atrás con sus ofertas, puedes encontrar paquetes de 2 noches por $us 180 y 3 noches, $us 240. Otra excelente opción es la del Hotel Hampton By Hilton que oferta 3 días y 2 noches de hospedaje por $us 130 (1 o 2 personas) y una noche de hospedaje por $us 89 (2 personas ).

Si lo tuyo es el trekking puedes dirigirte hasta el municipio de Torotoro, ubicado al norte del departamento de Potosí, que recientemente recibió una certificación internacional otorgada por la International Dynamic Advisors (Intedya) como destino turístico sostenible y bioseguro.

Visión Tours te ofrece paquetes de 3 días y 2 noches desde Bs 750 con salidas desde Santa Cruz, La Paz o Cochabamba. Se puede visitar el parque Nacional de Torotoro, huellas de dinosaurios, cavernas, caídas de agua, cañones y pinturas rupestres.

Otra opción muy novedosa para este feriado es realizar snowboard a 5.000 msnm. en el nevado Charquini (La Paz). La empresa Addiction Xtrem Bolivia brinda el servicio de tours a este lugar con todos los implementos para practicar el deporte y su capacitación. El costo es de Bs 300 por persona y no necesitas ser experto.

SALAR DE UYUNI, POTOSÍ Y SUCRE



Si aún no conoces este destino mágico como es el Salar de Uyuni, Tropical Tours te ofrece paquetes de Semana Santa, desde $us 267.

El primero es de 2 noches de hotel más comidas en el salar y Sucre: city tour por Sucre, visita al parque cretácico, traslados Sucre-Uyuni , 2 noches en el Hotel Sal Andina (3*), y full day en 4x4 por Uyuni.

La salida es desde Sucre. Otra opción desde $us 285, 2 noches de hotel más comidas en Potosí, Salar de Uyuni y Sucre: traslados desde La Paz a Potosí, city tours en Potosí, tour de minas, bus

Potosí a Uyuni, tour 4x4 en Uyuni, 1 almuerzo en el salar y noche estrellada. La salida es desde La Paz.

CHOCHÍS, ROBORÉ





La localidad de Chochís, pertenece al municipio de Roboré de la provincia Chiquitos, mismo que se ha convertido en el lugar ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza. Está ubicada a 440 km de Santa Cruz de la Sierra, 80 km de San José de Chiquitos y a 50 km de Roboré.

Entre sus atractivos turísticos están las Serranías de Chochís, Torre de David, Santuario Mariano de la Torre, Las Pozas del Santuario, El velo de la novia, entre otros. Transporte: bus o tren, salen de la Terminal Bimodal de Santa Cruz.







AGUAS CALIENTES

La Comunidad de Aguas Calientes, ubicada a 32 km de la ciudad de Roboré, recibe a muchos visitantes que llegan a disfrutar de las propiedades medicinales de las aguas

termales.

En el lugar se puede encontrar hoteles y cabañas a precios accesibles. Por ejemplo, el Hotel Biotermal Aguas Calientes que ya tiene todo reservado para Semana Santa, permite el ingreso al lugar para disfrutar de estas aguas por el costo de Bs 30 (entrada por persona) en los horarios de 7:30 a 22:00.



COLPA CARANDA

Colpa Caranda Eco Resort es un hotel para aquellos que aman la naturaleza y les gusta vivir experiencias nuevas.

Se encuentra a 30 minutos de Santa Cruz de la Sierra. Para este feriado activó paquetes de 3 días y 2 noches que incluyen alimentación

completa en bufé, uso de piscinas, hidromasaje, sendero ecológico y áreas deportivas.

Los precios en suite para 2 personas Bs 2.240, habitación para 4 personas Bs 3.380, habitación para 7 personas Bs 5.540 y cabañas para 8 personas Bs 6.560. Si quieres acampar Bs 240 por persona (2 días y 1 noche) y Full Day Bs 135 por persona.

Mayor información en sus oficinas del segundo anillo entre avenida Piraí y Grigotá, local #3, Cel.: 781-50639.



LOS TAJIBOS HOTEL



Los Tajibos Hotel, un complejo cinco estrellas con 46 años de trayectoria, ubicado en el centro de negocios de la ciudad Santa Cruz de la Sierra con una exuberante vegetación, una piscina única y una exquisita experiencia gastronómica, tiene planes para Semana Santa de 2 noches ($us

180) y de 3 noches ($us 240).

Esto incluye habitación executive para dos adultos y dos menores de hasta 10 años, desayuno bufé, uso de las instalaciones, parqueo y Wifi. Estos planes son válidos del 2 al 4 de abril y se pueden reservar por WhatsApp al celular 776-62904, redes sociales del hotel o ingresando a su página web www.lostajiboshotel.com.







LA PAZ, LAGO TITICACA

Tropical Tours habilitó paquetes para conocer el lago navegable más alto del mundo, con una altitud media de 3.812 metros sobre el nivel del mar, y ofrece 2 noches más pensión completa en el Lago Titicaca, traslados de La Paz a Copacabana, visita a Huatajata, Isla de la Luna, Isla del Sol Horca del Inca, guía, y ticket de ingreso, desde $us 257, con salida desde la ciudad de La Paz.

Otra oferta que tiene es una noche en el Hotel Suite Camino Real (5*) en La Paz, hospedaje gratis para 2 menores hasta 12 años, desayuno bufé, bebida de bienvenida y uso de instalaciones. Desde $us 49.

DE LA CHIQUITANIA AL NEVADO SAJAMA









El Valle de Tucabaca tiene hermosos países dignos de visitar

Una operadora de turismo presenta dos destinos que buscan captar la atención de los turistas en este feriado de Semana Santa.

Un paseo por el sudeste chiquitano que comprende el templo misional de San José de Chiquitos, Chochís, la cascada El velo de la Novia, Los hervores de Aguas Calientes, el mirador del Valle de Tucabaca, el templo misional de Santiago de Chiquitos y la cascada el Chorro de San Luis es lo que ofrece la operadora de turismo Visión Tours Bolivia.

El precio por 3 días y 2 noches con salida de Santa Cruz es de Bs 1.200 por persona.

Por otro lado, si quieres conocer el nevado Sajama (Oruro) a 6.542 msnm., el tour de tres días (2 al 4 de abril) tiene un costo de Bs 635 por persona con hospedaje en el Albergue Wichucullo, alimentación, guías y fotos.

Visita también del bosque de Keñuas y Yaretas, y aguas termales. Para más información: 68465968-77930658.









Al oeste del país, en el departamento de Oruro se ubica este nevado.



SIGA ESTOS CONSEJOS PARA VIAJAR SEGURO

En esta época donde aún está latente el Covid-19 y por lo tanto el contagio, es primordial seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud como el lavado constante de manos y el uso obligatorio de tapabocas.

Es clave programar los viajes, en la medida de lo posible, con personas que se convive o con las que se tiene más cercanía para mitigar el riesgo de verse contagiado.

Será mejor buscar destinos cercanos que cumplan con los protocolos de bioseguridad tanto a nivel de hospedaje como de restaurantes y lugares turísticos, ya que eso garantizará más seguridad y menos posibilidad de contagiarse.

Y por último, evite viajar enfermo, por su seguridad y la de los turistas.