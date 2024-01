Bolivia acatará la sentencia de la CAN sobre la venta de combustible a precio igualitario para choferes nacionales e internacionales

Bolivia acatará el fallo de la Comunidad Andina (CAN) que insta a vender combustible a precio igualitario, tanto para nacionales como a extranjeros registrados y autorizados por la comunidad, mientras estén en territorio nacional. Sin embargo, se conoció que no existe ningún transportista boliviano registrado en la CAN.

El procurador General del Estado, César Siles, informó que en el marco de la sentencia de la CAN se ha definido emitir el Decreto Supremo 5106, a través del que “se dispone que la comercialización de combustibles líquidos destinados a vehículos con placas nacionales y/o extranjeras , utilizados para el Transporte Internacional de pasajeros por carretera y el transporte internacional de mercancías por carretera, que se encuentren autorizados y registrados en el marco regulatorio de la CAN, se haga conforme al precio internacional establecido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH”.

Sin embargo, Siles aclaró que a la fecha no hay transportistas bolivianos registrados en el marco regulatorio de la CAN, "los connacionales aún podrán adquirir combustible subvencionado", detalló.



En julio del año pasado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCAN), emitió una sentencia mediante la cual se exige a Bolivia no hacer diferencias en la venta de combustibles entre transportistas nacionales o extranjeros. Y después del nuevo Decreto Supremo, se da cumplimiento a esta sentencia, sin afectar a los choferes nacionales, pues estos no están registrados en la CAN.