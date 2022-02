Bolivia concretó emisión de bonos por $us 850 millones; el 57% de lo proyectado por el Gobierno

Escucha esta nota aquí

Bolivia consiguió el canje de $us 850 millones de los $us 2.000 millones que tenía previsto cuando lanzó la oferta el 10 de febrero; es decir, el 57%. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, quiso ser optimista y dijo que Bolivia retornó "de forma exitosa" a los mercados de capitales internacionales y colocó $us 850 millones en bonos soberanos a una tasa de interés del 7,5% y un vencimiento de ocho años. Aclaró que esta emisión de bonos no representa un incremento en el saldo de la deuda externa porque está destinada al canje de los bonos soberanos con vencimiento a 2022 y 2023.

“Esta operación de colocación de bonos ha sido exitosa, pues se ha dado en un contexto de incertidumbre y de alta volatilidad en los mercados de capital debido a un posible conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Accedimos a recursos para la inversión pública y desarrollo de proyectos productivos”, anotó Montenegro, en conferencia de prensa.

Hizo notar que el 10 del presente mes, el Estado realizó una invitación a los tenedores de los bonos soberanos emitidos en la gestión 2012, 2013 y 2017 en mercados de capital externos, en la cual se ofertó la compra o canje de los citados bonos sujeto a una futura emisión de nuevos bonos soberanos cuya oferta de canje venció este 23 de febrero del año en curso.

Esta operación de manejo de pasivos de deuda se realizó en el marco del artículo 5 de la Ley N°1413-Presupuesto General del Estado, de 17 de diciembre de 2021, a través de la oferta de compra y/o canje de bonos soberanos emitidos en las gestiones 2012, 2013 y 2017.

Los resultados de la emisión y manejo de pasivos mostraron una demanda de $us 850 millones de parte de inversionistas. Las condiciones financieras del canje están sujetas al contexto del mercado para la nueva emisión de títulos de deuda, bajo las cuales se determinó un cupón (tasa de interés) de 7,5% y un vencimiento de 8 años, lo que significa un nivel de rendimiento menor al alcanzado por títulos de deuda de países con calificación de riesgo similar a Bolivia.

“Esta operación, al concentrarse en el canje de obligaciones de próximo vencimiento, no representará un incremento en el saldo de la deuda externa por el intercambio de deuda de próximo vencimiento por nueva deuda”, refirió Montenegro.

El Gobierno lanzó la invitación a ofertas de compra y canje de sus bonos soberanos por $us 2.000 millones con vencimientos en 2022, 2023 y 2028 en mercados internacionales.

Sobre el tema, el economista Antonio Saravia, dijo que la idea era colocar $us 2.000 millones, pero se colocaron solo $us 850 millones y para lograrlo se deberá pagar una tasa de interés del 7,5% en lugar del 5% de la deuda antigua. "Muy caro para muy poco. Además es solo canje. Eso significa que se bicicletéo solo deuda interna, es decir bonos de las Administradoras de Fondos de Pensiones", indicó el profesor de Mercer University.

Asimismo, observó que con la nueva emisión de bonos Bolivia tendrá que pagar $us 340 millones en efectivo a inversores extranjeros. "De estos, $us 181 millones van a las notas que vencen el 2028. ¿Tiene sentido pagar más del 50% de efectivo por bonos que no son urgentes?", cuestionó a través de Twitter.







Lea también ECONOMÍA Bolivia todavía no logra colocar los bonos por $us 2.000 MM y ofrece pagar mejor a los inversionistas El país establece los términos mínimos que espera conseguir en relación con las ofertas de canje de los bonos soberanos presentados en el mercado internacional

​

​