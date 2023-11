¿Bolivia es un país atractivo para las franquicias? Repasa los requisitos, procedimientos y recomendaciones

El registro de marca es un paso obligatorio y esencial para expandir una franquicia, no podemos conceder derechos de uso a terceros de una propiedad intelectual que no es nuestra legalmente. Se tiene que proceder al registro de la marca, manuales de operación y otros intangibles, esto valida el valor de exclusividad que proporciona la marca.

El contrato de franquicia es el contrato a través del cual una empresa –franquiciadora- cede a otra persona jurídica o física –franquiciado- el derecho a explotar un sistema de comercialidad propio de unos productos o servicios. De esta manera, el contrato de franquicia supone la cesión de numerosos activos intangibles, como la cesión del derecho de uso de la marca, nombre comercial, imagen corporativa, modelo de negocio, know how y demás elementos que caracterizan a la empresa franquiciadora. No existe un contrato modelo, cada contrato es único. Para cada “modelo de negocio” se tiene que elaborar contrato de franquicia especifico, en virtud de que, al no tener una Ley de Franquicias, no se tendría asidero legal para ejecutar la misma, por lo que se tiene que recurrir a las normas supletorias.