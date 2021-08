Escucha esta nota aquí

Al primer semestre de 2021, las importaciones bolivianas de combustibles y lubricantes acumularon un total de $us 715 millones, lo que representa un incremento del 166% con respecto al mismo periodo de la gestión pasada. Así, Bolivia importa un promedio de $us 110 millones al mes en combustibles y lubricantes.



En la gestión 2020 esta categoría cayó en un 44%, al registrar $us 899 millones, respecto a la gestión anterior, 2019, que fue de $us 1.604 millones, de acuerdo a un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).



El segundo sector en importancia, por el nivel de compras es el de suministros industriales que creció en un 32%, seguido efectos personales (23%), equipos de transporte y sus piezas (14%) y artículos de consumo no especificado (13%).



Al primer semestre del año, las importaciones bolivianas acumularon más de $us 4.000 millones, un 29% más comparado con el mismo período de 2020, mientras que el volumen importado creció en 43%.



El 62% de las compras externas estuvieron representadas por los suministros industriales, bienes de capital y equipos de transporte.



