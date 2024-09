Bolivia: Las operaciones mediante criptomonedas se disparan un 100% y llegan a los $us 46 millones

Comienzan a dispararse las operaciones mediante activos digitales. De acuerdo con el Banco Central de Bolivia (BCB), las transacciones de este tipo se dispararon en un 100%. Según datos proporcionados por el ente emisor, el volumen mensual promedio de comercio por estas plataformas pasó de $us 7,6 millones a $us 15,6 millones, lo que representa un aumento de más del 100% entre julio y septiembre de 2024. En total, se han transado $us 46,8 millones en ese periodo, superando las cifras del semestre anterior.