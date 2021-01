Bolivia logró en noviembre un superávit comercial de $us 99,5 millones

Escucha esta nota aquí

Poco a poco los números del comercio exterior se van recuperando en el país. De acuerdo al último reporte del boletín estadístico de Comercio Exterior, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre el país registró un superávit comercial de $us 99 millones.



“El comportamiento mensual del saldo comercial muestra que en noviembre se alcanzó un superávit de $us 99,5 millones, el más alto en lo que va de la gestión 2020”, señala el informe de la entidad.

Esta mejora se explica porque, durante este mes, las exportaciones llegaron a $us 691 millones, mientras que las importaciones sumaron $us 592 millones.

Lea también ECONOMÍA Banco Mundial prevé que Bolivia mejore este año y logre un PIB del 3,9% Para apoyar la recuperación económica, las autoridades también tienen que facilitar un ciclo de reinversión destinado a lograr un crecimiento sostenible que dependa menos de la deuda pública, plantea el organismo internacional

​

Según el INE, los principales productos que aumentaron en las ventas del país son los del sector agropecuario. Entre ellos, destaca la quinua, que incrementó sus exportaciones en un 3,8%, con relación a 2019. Por otro lado, las ventas de bananas se incrementaron un 25,0% y las de chía en 28,1%.

Una de las razones para el incremento de las exportaciones, es el aumentó de las ventas externas de carne bovina en 261,7%. Además de los productos derivados de girasol en 67,0%, la plata metálica en 30,8%, alcohol etílico en 14,4% y productos derivados de soya en 2,3%.

Cifra totales



No obstante, las exportaciones totales de enero a noviembre de 2020 llegaron a $us 6.177,4 millones; esta cifra es menor en $us 1.972,6 millones a la registrada en el mismo período de 2019. Ese año lo exportado llegó a $us 8.150 millones, mostrando una disminución de -24,2%.

Por otro lado, las importaciones de enero a noviembre de 2020, alcanzaron a $us 6.241,4 millones. Esta cifra es inferior en $us 2.509,2 millones con relación al 2019, cuando llegaron a $us 8.750,6 millones, con una reducción de -28,7%.