Bolivia pierde fuerza como exportador de gas en Sudamérica

La merma en los $us 600 millones que ingresan desde Argentina por la exportación de hidrocarburos será un duro golpe mientras Bolivia vive su primera crisis económica en dos décadas, indica una nota de El País de España.

Gracias a Vaca Muerta y al GPNK, Argentina prevé ahorrar unos $us 2.000 millones en 2023 y, a partir de 2024, más de 4.000 millones. “El gas de Vaca Muerta es seis veces más barato que el que se importa”, dijo Flavia Royón, secretaria de Energía argentina, el pasado 15 de mayo, cuando el Gobierno argentino celebró el término de la soldadura del primer tramo del gasoducto. Argentina podría convertirse en un gran exportador de gas natural en la región, algo que Bolivia está dejando de ser.

“Argentina no nos da un golpe; Nos dimos el golpe”, dice el especialista Álvaro Ríos. Consultor energético, Ríos alude al deterioro de la industria gasífera boliviana por falta de inversión y, en consecuencia, de nuevos descubrimientos.

“En 2014 exportamos 48 millones de metros cúbicos de gas por día: hoy solo podemos exportar 22 millones”, graficó . “Deberíamos estar vendiendo 23 millones de metros cúbicos a Argentina, pero solo le estamos dando de cuatro a ocho millones de metros cúbicos por día; Por eso el contrato ya no durará hasta 2027, como estaba previsto, sino que terminará el próximo año”, explica Ríos.

Por otro lado, el gobierno de Luis Arce busca ampliar la exploración de nuevos yacimientos, para lo cual invertirá este año $us 326 millones. De esta manera, espera superar el mal desempeño de los últimos tiempos en esta materia.

Hace dos meses, Arce inauguró el pozo Yope-X1, pero aún no se confirma el potencial comercial. Álvaro Ríos se muestra escéptico ante la posibilidad de que nuevos descubrimientos cambien la situación. “Un ciclo exploratorio dura 10 años, entonces no creo que haya cambios; lo que va a pasar con Argentina no es reversible”, dice. Ríos calcula que para 2029 Bolivia dejará de exportar gas incluso a Brasil, único mercado que le quedará cuando Argentina cierre el próximo año.