Bolivia registra bajo índice de inclusión financiera, según estudio de Ipsos

El Índice de Inclusión Financiera en Bolivia alcanza 38.9 puntos sobre 100, según un estudio de la empresa Ipsos, encargado por el Grupo Credicorp realizado en el país, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú.

Para la construcción del IIF se han considerado tres dimensiones: acceso, uso y calidad percibida. Asimismo, se definió una escala de 0 a 100, en la que un mayor puntaje significa un mayor nivel de inclusión financiera. Según el IIF, el promedio obtenido por los siete países analizados es de 38.3. Panamá registró el mayor puntaje con 52.2. Le siguen Chile (51.6), Ecuador (46.9), Bolivia (38.9), Colombia (38.3), Perú (37.9) y México (35.0).

Bolivia obtuvo un puntaje de 38.9, ligeramente por encima del promedio regional (38.3) y se ubica a la mitad del ranking en las dimensiones de acceso (39.3) y de calidad percibida (56.9). Sin embargo, tiene el más bajo nivel de la región en la dimensión de uso (20.7).



Calidad del servicio

Esta dimensión analiza la confianza y calidad de los productos financieros disponibles. Bolivia se ubica en el cuarto lugar del ranking en la dimensión de calidad percibida con un puntaje de 56.9. En un rango del 1 al 5, los bolivianos calificaron la confianza en su sistema financiero formal con un promedio de 3.22, la segunda evaluación más alta de la región, luego de Panamá (3.65). Asimismo, respecto a la imagen que tienen las instituciones financieras, Bolivia se ubica entre los tres países de la región con mejor percepción. En un rango del 1 al 5, Bolivia obtiene un 3.17 de 5.0 en la evaluación general de la imagen de las instituciones financieras. Le superan solo Panamá (3.41) y Ecuador (3.19).



El 40% de los bolivianos manifestó su confianza en las instituciones financieras del país, mientras que el 22% no confía. Asimismo, el 42% de los encuestados calificó de manera positiva la imagen de los bancos privados y un 18%, por el contrario, tiene una percepción negativa.



Bolivia también se encuentra entre los tres países mejor puntuados (3.23 sobre 5.0), en cuanto a amplitud física del sistema financiero; es decir, la cantidad de agentes, cajeros y sucursales, que tienen las instituciones en el territorio. Por último, el 35% de los bolivianos califica de buena o muy buena la utilidad de las billeteras móviles.

Acceso a las transacciones

Esta dimensión del IIF toma en consideración la infraestructura financiera, el conocimiento y la tenencia de productos de ahorro o seguro. Si bien el 30% de los bolivianos refirió que no realizó transacciones financieras presenciales, Bolivia se ubica como el segundo país con el mayor número de transacciones realizadas por persona al registrar un promedio de 2.63 transacciones, muy por encima de la media regional (1.81). Solo le supera Ecuador con 2.77 transacciones por persona.



De otro lado, el 87% de los bolivianos afirma conocer, al menos, un producto financiero formal. El promedio de productos financieros que conocen los bolivianos es de 6.11, por encima de la media regional (5.33). Los productos financieros más conocidos son: cuenta de ahorros o cuenta corriente (65%), préstamos (60%) y tarjeta de crédito (55%). Asimismo, el 83% de los bolivianos tiene, al menos, un producto financiero formal de ahorro o seguros. Si bien el 44% de bolivianos tiene una cuenta de ahorros o cuenta corriente, el 40% no tiene ningún producto financiero para el ahorro. No obstante, el 60% afirma tener un seguro de salud público.



Un dato interesante es que si bien el 37% de los bolivianos conoce sobre las billeteras móviles o una cuenta conectada al celular, solo el 15% del total de encuestados tiene esta aplicación financiera.



Con respecto a los obstáculos para acceder al sistema financiero, el 54% de los bolivianos observa, al menos, una barrera para tener productos financieros y las principales razones son: no le alcanza, poca ganancia por ahorros y falta de interés.



Ingresos y ahorros

En esta dimensión se analiza la información sobre las transacciones básicas, ingresos y ahorros. Bolivia tiene el más bajo nivel de la región en esta dimensión (20.7). Ello se refleja, además, en que sea el país con el menor promedio de la región en uso de medios de pago bancarizado: 0.80 operaciones por persona, por debajo de la media en los siete países (1.19). 64% de los bolivianos no utiliza medios bancarizados para pagar productos o servicios, 10 puntos por encima del promedio regional (54%).



Asimismo, el uso de efectivo es una práctica generalizada en Bolivia. Más del 95% de los habitantes usa efectivo para pagar sus compras de alimentos, productos del hogar y de uso personal. En la región, el 73% de los habitantes afirma no haber ahorrado durante el último año. En Bolivia, el 66% no ahorró. Del grupo de bolivianos que sí ahorro, el 19% lo hace a través de medios formales. El 48% de los bolivianos que ahorra guarda su dinero en una institución financiera y el 35% en su casa, en una alcancía o bajo el colchón.

Enrique Pasquel Rodríguez, gerente de la División de Asuntos Corporativos de Credicorp, dijo que al revisar la información disponible sobre inclusión financiera en América Latina vieron que no existía una herramienta comparativa desde el lado de la demanda, lo cual dificultaba comprender mejor los retos de la inclusión.

"Creemos que este índice es una herramienta novedosa que ayudará a tomar mejores decisiones para incluir a más personas al sistema financiero formal, lo que generará más bienestar social. En Credicorp estamos convencidos de que la inclusión financiera es mucho más profunda que la bancarización”, señaló.

