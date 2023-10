Bolivia registra un déficit comercial de $us 95 millones entre enero y julio de 2023 y una caída de las exportaciones

En los primeros siete meses de la presente gestión, las exportaciones de Bolivia alcanzaron $us 6.462 millones y las importaciones fueron registradas en $us 6.557 millones , un déficit de $us 95 millones, informó en Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El mayor superávit comercial se registró con India, con $us 653 millones, mientras que el mayor déficit comercial lo obtuvo con China, $us -712 millones. Entre enero y julio de 2022, las exportaciones bolivianas sumaron $us 8.539 millones, mientras que las importaciones fueron por $us 6.338, un saldo comercial positivo de $us 2.201 millones.