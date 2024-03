Bolivia y Chile acuerdan atender en pasos fronterizos las 24 horas para potenciar el comercio internacional

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2023 Bolivia exportó más de $us 10.900 millones, valor FOB, de los cuales, $us 2.400 millones pasaron por ambos puntos. También el año pasado, el país importó $us 11.500 millones, de los cuales $us 2.250 millones ingresaron por Pisiga y Tambo Quemado.