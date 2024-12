Bolivia ya es el principal exportador de castaña del mundo

Según el detalle, se ha reportado $us 115 millones con una participación del 49% del total de la torta de exportadores, le sigue Alemania, país re-exportador con el 15% ($us 36 millones), Perú con el 12% ($us 29 millones) y Brasil con el 8% ($us 18 millones), en la gestión 2023.



Alemania se consolidó como el principal importador mundial con el 17% del total (39 $us millones), seguido por Estados Unidos ($us 37 millones) y Reino Unido ($us 21 millones).



Entre enero y octubre de 2024, las exportaciones bolivianas de castaña sumaron $us 146 millones; superando en 26% el valor total obtenido en 2023, destacando el efecto precio en su comportamiento.



Este superalimento, llegó a 34 países, entre ellos: Países Bajos (concentrando el 30% del total), seguido por Estados Unidos (con el 23%), Reino Unido (con el 12%), Alemania (con 9%) y China (con 4%).



Beni y Pando son las principales regiones exportadoras de castaña con el 76% y 22%, respectivamente.