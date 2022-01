Borda niega nepotismo y señala que acusaciones en su contra se generaron por haber afectado intereses

Escucha esta nota aquí

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, le aseguró este jueves a EL DEBER que las acusaciones vertidas en su contra por legisladores de la oposición y el oficialismo surgen a raíz de que ha "afectado intereses".



Borda explicó que todo este problema se generó porque hizo conocer el vía crucis de los afiliados a la Caja Nacional de Salud para obtener su baja médica por Covid-19.



Con respecto a la denuncia puntual de nepotismo, debido a que sus familiares (hermano, esposa e hijos) trabajan en YPFB, el dirigente sindical indicó que su hermano (por parte de madre) trabaja en YPFB Transportes desde hace 25 años y que su ingreso se dio con la nacionalización de la empresa.

En lo que respecta a su esposa, Borda dijo que es la madre de su hija de 11 años, que nunca se casó con ella y trabaja en la empresa desde hace más de 10 años.



"Mi hija trabaja en YPFB Andina desde hace dos años. Entró ahí junto a otras cinco personas porque la compañía decidió absorber la empresa terciarizada en la que estaba trabajando. Es por el know how y la experiencia", expresó Borda.



Ante la acusación de enriquecimiento ilícito, el dirigente sindical afirmó que nunca ha recibido más dinero que el que corresponde por su sueldo. Por ello es que solicitó a la ASFI (el 18 de enero) la suspensión de confidencialidad de su información bancaria, para que el parlamentario que quiera pueda pedirla y corroborar la fuente de sus ingresos.



Borda adelantó que la próxima semana la COD realizará un ampliado para pronunciarse sobre la acusación del diputado del MAS, Rolando Cuéllar, que señala que 146 dirigentes de YPFB se declararon en comisión y con goce de haberes, algo no permitido por las normas.







