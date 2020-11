Brasil y Paraguay dan empuje al desarrollo portuario bioceánico

Escucha esta nota aquí

Brasileños y paraguayos avanzan en el desarrollo y complementación de su logística portuaria. Según la gobernación del estado brasileño de Mato Grosso do Sul, el centro logístico Porto Murtinho recibe inversiones públicas, privadas e internacionales.

Con una ubicación privilegiada en la Ruta Bioceánica entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, el municipio de Porto Murtinho aspira convertirse en los próximos años en un importante polo logístico de América del Sur y centro exportador e importador del continente.

Los gobiernos están comprometidos a hacer viable el corredor vial entre los océanos Pacífico y Atlántico. Y el principal proyecto para la realización de la ruta es la construcción de un puente de aproximadamente 680 metros sobre el río Paraguay, que conecta Brasil con el país vecino a través de las ciudades de Porto Murtinho y Carmelo Peralta.

El acuerdo entre Brasil y Paraguay definió que el cruce se construirá con recursos de la central hidroeléctrica Itaipú Binacional Paraguay. El proyecto se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental y se estima que se invertirán $us 75 millones en la obra, prevista para comenzar en 2021 y finalizar en 2023.

Del lado brasileño, los gobiernos estatal y federal agilizan los trabajos para estructurar Porto Murtinho dentro de la ruta Bioceánica. Con $us 25,2 millones, el Estado está pavimentando el acceso a la región portuaria de la ciudad, donde ya hay dos puertos en operación y otros dos serán construidos por empresas argentinas.

Además de pavimentar el acceso a los puertos, existe la necesidad de construir el acceso al puente Brasil/Paraguay. El Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte ya contrató a una empresa para diseñar el contorno de la carretera en Porto Murtinho. El acceso tendrá 13,1kilómetros y siete puentes, con longitudes entre 100 y 700 metros.

Peso en el comercio

Puerto de entrada y salida de Brasil por el río Paraguay, Porto Murtinho está cobrando cada vez más fuerza como vía de salida de la producción agrícola e industrial de Mato Grosso do Sul y estados vecinos. Las exportaciones brasileñas alrededor de la ciudad totalizaron $us 74,5 millones en 2019 y $us 128,8 millones en 2020, entre enero y agosto.

El año pasado, los países que más compraron a Brasil utilizando Porto Murtinho como ruta fueron Argentina, Bolivia y Paraguay. En el otro extremo, los que más vendieron fueron China y Rusia. Semillas y frutos oleaginosos, cereales y frutas, plantas industriales y medicinales, paja y forrajes son los productos más vendidos por Porto Murtinho. En la secuencia aparecen el hierro y el acero y sal, entre otros.