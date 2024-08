Caen las remesas de trabajadores bolivianos por menos envíos de Chile y de Estados Unidos

El monto es incluso menor a los registrados en los últimos tres años. Entre enero y mayo de 2021, las remesas familiares llegaron a US$ 568,26 millones, un año después se incrementaron a $us 611,11 millones y en 2023 bajaron levemente hasta los $us 601,96 millones.



Según los datos del BCB, los fondos provenientes de Chile han caído en 32% hasta mayo de este año respecto a similar período de 2023, de $us 147,72 millones a $us 100,40 millones. En cuanto a Estados Unidos, el descenso ha sido del 8,1%, de $us 119,93 millones a $us 110,22 millones.