CAF aprueba crédito de $us 400 millones para apoyo de la gestión presupuestaria de Bolivia

CAF-banco de desarrollo de América Latina- aprobó un crédito de hasta $us 400 millones para apoyar la gestión fiscal del Tesoro General de la Nación (TGN) del Estado Plurinacional de Bolivia. Los recursos “permitirán promover una recuperación del crecimiento económico del país, de forma sustentable con el medioambiente”, informó la financiera multilateral.

El financiamiento forma parte del Programa de Apoyo a la Gestión Presupuestaria denominado “Hacia la Acción Ambiental y Climática y Transparencia de las Finanzas Públicas”, que busca fortalecer las finanzas públicas territoriales, priorizando la sostenibilidad de sus inversiones y la mejora de la eficiencia de la capacidad administrativa y transparencia de los recursos públicos, mediante el reconocimiento de acciones de política y de reforma institucional.

“Bolivia y los demás países de la región han hecho un esfuerzo ejemplar para enfrentar la pandemia, proteger a los más vulnerables, promover una senda de crecimiento económico que esté acorde con la lucha contra el cambio climático, y avanzar en la recuperación de los espacios fiscales y la estabilización de la deuda a mediano plazo”, sostuvo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

"Este crédito está orientado a contribuir a la ejecución oportuna de los recursos públicos bolivianos, coadyuvando con la gestión presupuestaria territorial, como el aliado incondicional que somos", acotó.

El Programa tiene también como objetivos mejorar la evaluación de la capacidad de endeudamiento de las Entidades Territoriales y Autónomas (ETA), en este caso, de los gobiernos municipales y gobernaciones de los diferentes departamentos del país, y fomentar y mejorar la transparencia y confiabilidad de las finanzas territoriales.



Entre 2017 y 2021, CAF aprobó operaciones crediticias a favor de Bolivia por $us 2.216 millones y desembolsó un total de $us 2.088 millones, a un promedio anual de $us 418 millones.

El organismo multilateral viene contribuyendo con el país principalmente en proyectos de infraestructura caminera y transporte para la integración, agua y saneamiento básico para el desarrollo social y ambiental, y apoyo a la gestión pública eficiente para la estabilidad económica.

Datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo dan cuenta que desde 2006 hasta abril de este año se desembolsaron casi $us 12.994 millones en créditos internacionales para el Estado. En 2021, el monto fue de $us 1.366 millones, superado solo por los registrados en 2017 (1.395 millones) y 2019 (1.520 millones).

