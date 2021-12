CAF otorga crédito a Bolivia por más de $us 76 millones para obras viales

Escucha esta nota aquí

El Gobierno boliviano y CAF –banco de desarrollo de América Latina– firmaron dos contratos, por más de $us 76 millones, destinados a financiar obras de la Red Vial Fundamental (RVF) del país, que le permitirán integrar sus nueve capitales departamentales y conectarlas con carreteras internacionales de Perú, Chile, Argentina y Paraguay.



El primer contrato establece el mejoramiento y pavimentación del tramo La Florida - Santa Rosa -Puente Villa, de 16,6 Km de extensión, que forma parte de la ruta Unduavi - Chulumani de la provincia Sur Yungas de La Paz, con un financiamiento de hasta $us 44,2 millones, monto que además permitirá el estudio de actualización de otros dos tramos de la misma carretera que abarca aproximadamente un total de 70 Km.



Asimismo, con un financiamiento de hasta $us 31,8 millones el segundo contrato contempla inversiones para trabajos complementarios dirigidos a concluir las obras de apertura del Túnel Incahuasi, perteneciente al corredor Diagonal Jaime Mendoza en la carretera Monteagudo – Muyupampa - Ipati, de la RVF que integra a los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz; y el recambio de alcantarillas en la vía existente en la Doble Vía Yapacaní- Puente Ichilo, que forma parte del corredor de integración este-oeste que conecta las capitales de Santa Cruz y Cochabamba. La inversión para el primer proyecto será de más de $us 25,2 millones y para el segundo más de $us 6,1 millones.

Ambos contratos fueron firmados en La Paz por el Representante de CAF en Bolivia, Florentino Fernández, y la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza.

“El objetivo principal de estos contratos es posibilitar los proyectos viales, optimizar las condiciones de tránsito en las carreteras e incrementar la seguridad vial, además de favorecer la conectividad y el turismo en los departamentos y del país en general”, sostuvo Fernández; quien además manifestó que, a través de este financiamiento CAF apoya la reactivación económica de Bolivia, la generación de empleos, ingresos y, sobre todo, el bienestar de la población.

Por su parte, la autoridad ministerial hizo hincapié en que “la suscripción de los dos importantes convenios de financiamiento van a permitir avanzar en dos obras icónicas para el país, en trabajos complementarios en un tercer departamento y también en un acompañamiento por parte de CAF al Plan de desarrollo económico y Social 2021-2025”.

Trabajos complementarios



Las intenciones de los trabajos complementarios fijados para finalizar las obras de infraestructura en Chuquisaca (túnel) y Santa Cruz (doble vía) son disminuir los tiempos de viaje, evitar las demoras y costos económicos y ambientales por congestión, mejorar los estándares de seguridad vial y optimizar los costos de operación vehicular, favoreciendo ganancias de productividad para las economías regionales.



De acuerdo con el proyecto de CAF, se estima que se beneficiarán 90 mil pobladores de las zonas aledañas a las obras del Túnel (de 1.200 metros de extensión) y a aproximadamente 3.000 usuarios diarios de la vía (vehículos), que reducirán su tiempo de traslado.



Por otro lado, las obras en la carretera Yapacaní-Puente Ichilo permitirán dinamizar la economía del norte cruceño y fomentar la actividad productiva, comercial y turística del área de influencia, favoreciendo una salida eficiente y masiva del flujo de carga proveniente de la principal zona agrícola pecuaria del país (de productos como arroz, caña, soya, sorgo, entre otros) hacia mercados del occidente.



En cuanto a la intervención en la ruta Unduavi-Chulumani también redundará en importantes beneficios para la zona, como la transitividad durante todo el año, mejora logística para el ingreso y salida de carga y el aumento en el flujo de turismo. De la misma forma, facilitará la accesibilidad de importantes localidades de gran potencial

productivo, minero y agrícola, hacia La Paz y Cochabamba, favoreciendo la comunicación vial interdepartamental en condiciones de seguridad y mejorando el nivel de vida de la población.



De acuerdo a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, este proyecto también beneficiará directamente a 33.370 personas del área de influencia y facilitará el acceso a 90 centros educativos y 15 puntos de atención médica, identificados en la región.



La estrategia de CAF en Bolivia busca fortalecer su rol de ente multilateral de desarrollo, a través de financiamiento de proyectos destinados a mejorar la infraestructura económica y de integración, la inserción de Bolivia al mundo, el desarrollo social y ambiental del país, así como la competitividad y mejora de su sector productivo. En particular, en el plano sectorial se ha centrado en el financiamiento de infraestructura y mantenimiento de la red vial, como política fundamental para el despegue productivo y la integración de los mercados internos y externos.



CAF es el principal financista de infraestructura en Bolivia, habiendo participado a la fecha, en la construcción de más de 5.800 Km de pavimento, siendo la entidad multilateral que ha financiado más del 70% de la superficie de rodadura pavimentada de la Red Vial Fundamental del país.