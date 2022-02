Caída de Meta en la Bolsa, no frena la preferencia de Facebook en el país

Escucha esta nota aquí



El desplome sin precedentes de Meta Networks (anteriormente conocida como Facebook) en la Bolsa, tras la caída de usuarios activos, es la primera que sufre la red social fundada en 2004 por Mark Zuckerberg.

Según BBC Mundo, a inicios de febrero el valor de las acciones de Meta cayó un 27% en la Bolsa de Nueva York. La mayor caída en un solo día que haya experimentado una compañía en EEUU.

Linette López, de Business Insider, hace notar que, desde entonces, la cosa no ha mejorado: las acciones han bajado todavía más generando una pérdida de $us 237.000 millones.

López precisó que el producto publicitario de Meta, que representó el 97,4 % de sus ingresos en 2021, sencillamente no es tan bueno como antes. Sobre el tema, la empresa reconoció que la decisión de Apple de permitir que los usuarios de iPhone opten por no ser rastreados por los anunciantes hizo que los anuncios de Meta sean menos precisos y útiles para los usuarios que pinchan en ellos.

En este escenario, la firma calcula que los cambios en la privacidad podrían suponer una pérdida de casi $us 8.400 millones de sus ingresos publicitarios en 2022.

¿Qué pasa en Bolivia?

Amples Regiani, publicista y conferencista TEDx, sostuvo que lo de Meta es una reacción desmedida del mercado y precisó que las acciones de las tecnológicas han registrado un bajón y que prácticamente todas las empresas -incluyendo las con balances positivo- sufrieron una disminución en el valor de sus acciones.

El analista sostuvo que Meta ha recibido un doble golpe, ya que además de la caída de sus acciones, se debe sumar que por primera vez reportó un decrecimiento de usuarios en Facebook. “La dura pelea legal que tienen en Europa por temas de privacidad hizo que Meta amenazara con sacar Facebook de la región”, dijo.

Ante la consulta de que, si Bolivia sufrirá algún tipo de impacto, Regiani considera que no habrá mayor efecto en el país, salvo algunas personas que inviertan en las acciones de Facebook en bolsa se verán afectadas siempre y cuando vendan sus acciones.

“Pero lo más probable es que en Bolivia, la red siga creciendo ya que la penetración aún no es total en la población”, remarcó.

Álvaro Guzmán, experto en tecnología, coincide con Regiani y señala que no ve ningún riesgo a corto plazo de que las cifras a pérdida de la compañía impacten en Bolivia. Si bien las redes más usadas en nuestro país son Whatsapp y Facebook, al no tener el país inversiones directas en este conglomerado de empresas no genera un efecto grande en la economía del país.

Sin embargo, hizo notar que la migración de usuarios de una red a otra es un proceso muy común en los sistemas sociales. Aunque todavía no se ha visto una migración grande a nivel redes sociales o redes de mensajería, los usuarios ya saben que Facebook no es la única opción, por lo que prueban otras alternativas y se quedan con las que más se identifican.

Guzmán subrayó que las redes sociales crecen en función a la cantidad de usuarios activos y Facebook ha demostrado ser un excelente experimento social, pero lamentablemente el uso no ético de una red social es la que define su futuro.

“Actualmente existe una importante cantidad de perfiles falsos en Facebook, muchos utilizamos WhatsApp como una red de spam y de mensajes virales, difusión de noticias falsas no verificadas, discursos de odio. La sociedad migrará a un espacio menos ‘tóxico’, lo que está todavía por definirse es que si el Metaverso será ese espacio o debiéramos esperar a la siguiente innovación”, puntualizó.

La favorita en el país

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia cuenta con una población de 11,7 millones de habitantes, unos 8,2 millones son usuarios activos en redes sociales. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de opinión sobre las TIC que realizó la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), en 2021, Facebook se lleva la corona como la red social más utilizada entre los bolivianos con 7,7 millones de usuarios. De ese público, el 52,6% son hombres y el 47,4% son mujeres.

El 98, 8% de este público utiliza Facebook desde su teléfono móvil, solo un 1,2% desde su laptop o computadora y un 17% accede a Facebook desde el celular y la computadora a la vez.

