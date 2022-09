Cainco advierte sobre la "ambigüedad" de la ley que crea rangos para el impuesto a las bebidas

La Ley 1462 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE), en su disposición que establece un nuevo rango de alícuotas para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas que se comercializan en el mercado nacional, es “excesiva, ambigua, discrecional e incentiva al contrabando”, coincidieron especialistas y empresarios del sector productor y comercializador.

La ley de presupuesto reformulado crea rangos para las alícuotas específicas del Impuesto al Consumo Específico (ICE) que alcanzan a bebidas no alcohólicas en envases herméticamente cerrados (excepto aguas naturales y jugos de fruta)y a las de chicha de maíz, alcoholes, cervezas con 0,5% o más de grados volumétricos, vinos, singanis, bebidas fermentadas y vinos espumosos, licores y cremas en general, ron, vodka, otros aguardientes y whisky.

Con la nueva medida, por ejemplo, el Ejecutivo podrá –cuando lo vea conveniente– aumentar la alícuota que paga una bebida no alcohólica de los Bs 0,30 por litro vigentes hoy hasta Bs 2 por litro. Lo mismo puede suceder con el whisky, que hoy paga Bs 9,84 por litro y que podrá pagar hasta Bs 30 por litro.

En el conversatorio también participaron el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo; el director Ejecutivo para América Latina y el Caribe de International Council of Beverages Associations, Santiago López; el investigador científico y especialista en salud pública de Ecuador, Esteban Ortiz; el director de Asuntos Corporativos y Legales de la Cervecería Boliviana Nacional, Ibo Blazicevic; y el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de Santa Cruz, Juan Carlos Torrico.

La Cainco emitió estas declaraciones pese a que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) obtuvo el compromiso del Gobierno de que la producción nacional no será alcanzada por la nueva disposición tributaria.