Cainco: "No dejemos que la política se siga comiendo a la gestión"

"Hoy sobran bloqueos y faltan dólares, no se puede conseguir divisas para: importar equipos, materia prima ni mercaderías; todos estamos perjudicados, especialmente el sector privado formal, que es el que más aporta al desarrollo nacional. Sin dólares y con bloqueos, el país está en riesgo", comenzó su mensaje Antelo.



Luego explicó: "El tipo de cambio paralelo en las calles supera los Bs 8 por dólar; tenemos un nivel de reservas internacionales históricamente bajas y somos el segundo país más riesgoso para la inversión extranjera".



Según el titular de la Cainco, "las autoridades se han concentrado en negar la realidad y decir que todo está bien. Los políticos están distraídos en disputas políticas, sin atender los problemas centrales del país; reconozcamos de una vez los problemas y démosle solución".



Agregó: "Al sector privado formal, representado por Cainco, no nos interesa contribuir a un clima de pesimismo; pero no podemos permanecer callados frente a la negación e inacción".



Antelo resaltó: "El año pasado planteamos impulsar cinco sectores claves y una política transversal para que el país tenga divisas frescas de hasta $us 3.000 millones por año. Lamentablemente no hubo eco, pese a la urgencia, y ahora la situación requiere acciones contundentes: exportar más, no importar menos; impulsar la productividad; fomentar la inversión privada, no frenarla y, de una vez por todas, encarar una discusión seria para tener subsidios sostenibles y bien focalizados".



Luego subrayó: "Los ciudadanos, los empresarios y las familias, necesitamos estabilidad y soluciones ya. Por el bien del país, de quienes confiamos en su potencial, pedimos a los políticos y a nuestros gobernantes dejen de lado sus intereses y se pongan en acción, de una vez por todas".



Concluyó pidiendo: "No dejemos que la política se siga comiendo a la gestión".