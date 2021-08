Cámara de Comercio se reúne con Puerto Arica para evitar alza de costo y revela que ASP-B cobra por demás al importador

Escucha esta nota aquí

Ante la imposibilidad de que la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) alcance un acuerdo que beneficie al comercio exterior de Bolivia en las negociaciones que mantiene con la Empresa Portuaria Arica (EPA), la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia (CNC), en representación del sector privado del país, sostuvo una reunión directa con los prestadores del servicio en Chile, la concesionaria Terminal Portuaria Arica S.A. (TPA), con el fin de evitar incrementos en los costos que afecten a la cadena logística del comercio exterior boliviano, informó Gustavo Jáuregui, gerente general de esa organización empresarial.

"Bajo el modelo actual, resulta preocupante observar que ASP-B cobra por sus servicios un precio que supera las tarifas públicas que manejan todos los puertos con los que opera el país. El impacto del incremento en los costos operativos de las empresas a raíz de las tarifas que aplica ASP-B es de un 142% en promedio para servicios tipo que son requeridos en Arica, lo cual le resta competitividad al sector empresarial formal de nuestro país", cuestionó Jáuregui.

Entre algunos ejemplos que se pueden citar, en el caso de contenedores indirectos de 20 pies con despacho anticipado, el cliente final en Bolivia paga por servicios portuarios $us 130,69 de los cuales $us 40,60 corresponden a la tarifa de TPA y $us 90 a los costos por servicio de ASP-B. Situación similar es el caso de contenedores de 40 pies, el cliente final en Bolivia paga $us 155,69 de los cuales $us 40,60 corresponden a la tarifa de TPA y $us 115 a los costos de ASP-B. Situación que se torna aún más ilógica en los despachos directos, dado que los puertos no cobran este servicio al estar esta faena ya incluida en el flete que paga el importador. Sin embargo, ASP-B cobra entre $us 36 y $us 46 por despachos directos en los que su función es totalmente irrelevante al estar la cadena logística automatizada, indicó el ejecutivo de la CNC.

"Es importante informar que, como CNC, hemos alertado oportunamente a la ASP-B, que el plazo para negociar nuevas tarifas estaba por fenecer y que se requería una gestión rápida, pero lamentablemente la reacción de la empresa pública fue tardía y sin resultados beneficiosos para el comercio exterior boliviano", ratificó Jáuregui.

Después de este reciente encuentro entre la CNC y TPA, se fortalecerán contactos con otros sectores privados de Bolivia para analizar aspectos técnicos y operativos que faciliten mejoras de eficiencia operativa que se discutirán en un próximo encuentro programado para los siguientes días, concluyó el gerente general de la CNC.