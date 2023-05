Cámara Forestal asegura que restricciones a los combustibles y factores externos recortan el crecimiento del sector

El valor de las exportaciones de madera se redujo de $us 28,8 millones a $us 21 millones, en tanto que las importaciones aumentaron de $us 13,2 millones a 15,7 millones, según el reporte de la CFB elaborado con base en datos preliminares del Instituto nacional de Estadísticas (INE). Esto ha dejado la balanza comercial positiva en $us 5,3 millones, valor que en los últimos dos años superó los $us 9,,3 millones y 15,6 millones, respectivamente.