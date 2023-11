Cañeros anuncian “tractorazo”, si no se logra acuerdo por nuevo precio para el etanol hasta el lunes

Luego de las fallidas negociaciones entre el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), la Confederación de Cañeros de Bolivia (Concabol) y los ingenios sucroalcoholeros, por un nuevo precio del etanol para consumo vehicular, los productores anunciaron que la próxima semana podrían asumir medidas de presión mediante un “tractorazo” en las rutas del norte integrado de Santa Cruz.

El presidente de Concabol, Óscar Arnez, afirmó que el próximo viernes se cumplen los siete días de plazo dado al Gobierno para llegar a un acuerdo por el precio, que solicitan se eleve de $us 0,69 a 0,79 por litro, pero el MHE solo ofreció subir un centavo de dólar, es decir, de $us 0,69 a 0,70. “No tenemos prevista una próxima reunión, pero estamos a la espera. Si no hay acuerdo, el lunes convocaríamos a una conferencia (de prensa) y daríamos la fecha de las medidas que se van a tomar”, expresó Arnez.

Según el dirigente, el sector busca un equilibrio en el poder adquisitivo del sector cañero, ya que el precio acordado en el primer periodo del Programa Etanol, se basa en precios del año 2019 y los costos de los insumos han sido afectados por la inflación que el Gobierno niega que haya. “En los papeles no ha subido nada, no hay inflación, pero en la en la práctica hay una devaluación inclusive de la de la moneda, pues el dólar ya no se consigue a 6,96 (cambio oficial)”, subrayó Arnez.

Por su parte, el MHE afirmó que los productores y los ingenios intentan dar un “tarifazo” y poner en riesgo la estabilidad del precio de la gasolina. “El gobierno, a través de YPFB, viene subvencionando el precio de la compra de etanol a los ingenios azucareros y sectores cañeros pagando un costo por litro de Sus 0,69, cuando el precio en el mercado internacional es de $us 66 por litro e incluso se pronostica que su cotización continuará bajando. Estos dos sectores privilegiados han construido un imperio del etanol con un mercado asegurado, precios fijos y elevados y el beneficio de la subvención de combustibles en sus costos”, señaló la instancia gubernamental.

Al mismo tiempo, el ministerio recordó que en los últimos cinco años, gracias a la ley 1098, YPFB compró 520 millones de litros de etanol del sector sucroalcoholero por la suma $us 355 millones. “Es decir anualmente paga $us 71 millones, eso no es todo, en los últimos tres años estos sectores se beneficiaron con un incremento de 174% en la compra de volúmenes de etanol y se prevé que el 2024 la demanda irá en alza.

En ese sentido Óscar Arnez indicó que el primer año del programa YPFB compró 37 millones de litros de los 80 mil comprometidos. Luego, en 2019, la estatal se comprometió a comprar 110 millones, pero compró 75 millones, mientras que en el tercer año el compromiso fue de 140 millones y se logró comprar 96 millones. En el cuarto año los volúmenes comprometidos casi llegaron a cumplirse: 110 de los 120 millones comprometidos.

“En el quinto año ya nos ofrecieron comprar 212 millones de litros, pero llevaron 180 millones (…). Claro que han ido creciendo un poco más en el cumplimiento año a año, pero esto no era lo que estaba en el programa”, indicó Arnez.