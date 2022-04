Cañeros bloquean ruta al norte para exigir abrogación de decreto que restringe exportación de azúcar y acceso al crédito SIBolivia

Escucha esta nota aquí

De la emergencia a la movilización. El eslabón primario -cañero- del complejo productivo de la caña de azúcar activan dos puntos de bloqueo en el Norte Integrado de Santa Cruz (en Muyurina, ingreso a Montero; y en el puente de la Amistad, entre Montero y Portachuelo, ruta nueva a Cochabamba) para exigir la abrogación del Decreto Supremo (DS) 4680 que restringe exportación de azúcar y ser tomado en cuenta en el crédito productivo SIBolivia, para apoyar la reactivación productiva con sustitución de importaciones.



El Decreto Supremo 4680 regula y limita las exportaciones de maíz, sorgo y azúcar y autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) emitir certificados de abastecimiento interno y precio justo para la exportación de estos productos.

El sector movilizado, a través de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), rechazó dicha normativa porque crea incertidumbre y desincentivo en el sector primario y pondrá freno a las inversiones en plena temporada de cosecha de caña.

En el punto de bloqueo de Muyurina, en contacto telefónico, el presidente de la Unión de Cañeros Guabirá, Alcides Córdova, hizo notar que la medida se mantendrá inalterable hasta que el Gobierno deje sin efecto el DS 4680 e incluya una disposición, de manera excepcional, para que los productores cañeros puedan acceder al crédito SIBolivia.

Otra condición es negociar dichos pedidos con el presidente o vicepresidente, Luis Arce o David Choquehuanca, respectivamente.

En criterio de Córdoba, no tiene sentido prohibir las exportaciones del sector cuando existe un excedente exportable de al menos 1,4 millones de quintales y en 15 días empieza la zafra cañera 2022, cuya perspectiva es alcanzar un volumen producido de 11 millones de quintales. "Al restringir las exportaciones se acumula el azúcar en el mercado y eso determina la baja del precio en el mercado interno", anotó.

El consumo nacional ronda los 9 millones de quintales de azúcar. “Además los ingenios tienen almacenado e inmovilizado el stock de contingencia para dos meses que exige el Gobierno, antes de iniciar la molienda, para garantizar el abastecimiento interno”, mencionó.

El lunes, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, afirmó que la provisión de azúcar al mercado interno y la exportación de la producción de azúcar excedente para esta gestión están garantizadas y que a la fecha no existe restricción alguna para las operaciones de comercio exterior del endulzante. “A la fecha no existen restricciones para las exportación de azúcar; por tanto, no corresponde que el sector cañero se declare en emergencia”, mencionó.

Huanca explicó que, si bien el DS 4680 autoriza a los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural y de Desarrollo Rural y Tierras emitir el certificado de abastecimiento interno y precio justo para los alimentos estratégicos sorgo, maíz y azúcar, esta medida es solamente para precautelar el abastecimiento de este producto en el mercado interno. “En este momento no existe ninguna prohibición para la exportación de este producto. Las autorizaciones para el comercio exterior de azúcar están siendo emitidas”, reafirmó.

El ministro dijo que la producción de caña y de azúcar de la zafra de este año tendrá una oferta importante, tomando en cuenta que la industria azucarera proyectó un volumen de producción de 11,1 millones de quintales. La demanda del mercado interno, según él, es de 9,2 millones de quintales de azúcar.

Respecto al interés del sector cañero para acceder a los créditos productivos SIBolivia, Huanca explicó que los Bs 1.261 millones con que cuenta este fondo es aplicable para apoyar la reactivación productiva con sustitución de importaciones de los sectores productivos, en este caso, micro empresariales, medianas empresas, grandes empresas, y también al sector agroindustrial, como productores de trigo.

Lea también ECONOMÍA Gobierno afirma que este año 400.000 quintales de azúcar estarán libres para la exportación Productores creen que el Gobierno pone restricciones a las ventas externas para que el mercado interno no quede desabastecido si el alimento es contrabandeado a otros países donde el producto tiene un mayor precio.

​