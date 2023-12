Cañeros logran precio de Bs 4,94 por el etanol y frenan ‘tractorazo’

Luego de dos meses de fallidas negociaciones por un nuevo precio para el segundo periodo del Programa Etanol, el Gobierno, los productores cañeros y los ingenios sucroalcoholeros, lograron un acuerdo anoche para dar continuidad al programa por tres años más. Los cañeros anunciaron que el “tractorazo” que se tenía previsto como medida de presión para hoy en Santa Cruz, quedó sin efecto.



El principal escollo que lograron superar los sectores involucrados fue el tema del precio por litro, que al final se fijó en Bs 4,94. En el inicio de las reuniones, el sector cañero exigía un incremento de 10 centavos de dólar al actual precio por litro de $us 0,69 (Bs 4,80), para llegar a los $us 0,79 (Bs 5,50), mientras que el Ministerio de Hidrocarburos ofrecía un centavo de dólar para llegar a los $us 0,70 (Bs 4,87) por litro.