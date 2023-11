Cañeros y Gobierno no logran acuerdo por el etanol; productores piden un incremento de $us 0,10 por litro

El diálogo entre cañeros y el Gobierno nacional, por un nuevo precio para el nuevo periodo de compra de etanol, no prosperó y los productores abandonaron la reunión que se realizó el martes en La Paz con los ministros de Hidrocarburos, de Economía, de Desarrollo Rural y representantes de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El director de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), Juan Carlos Rojas , indicó que el sector pidió un incremento de $us 0,10 en el litro de alcohol anhidro que los ingenios venden a YPFB, pero encontró una puerta cerrada, sobre todo en la persona del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, a la vez que ponderó la apertura del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Al término de los primeros cinco años del Programa Etanol, el precio que pagaba YPFB a los ingenios por litro de etanol fue de $us 0,69 y para el nuevo periodo, los productores piden que se eleve a $us 0,79.

“Si ustedes ven, el Gobierno está anunciando muchas inversiones para biodiésel, para etanol de sorgo, lo cual nosotros aplaudimos, pero en el programa etanol de caña, el Gobierno no invirtió un solo centavo. Entonces nosotros le hemos dicho que no vean como un costo, sino como una inversión que están haciendo en nosotros, porque eso genera economía en el norte integrado y en el país”, apuntó Rojas.

Al mismo tiempo, el cañero aseguró que YPFB no cumplió con los volúmenes de compra, llegando a 531 millones de litros. Sin embargo, eso significó que el Estado deje de “sacar” divisas para comprar gasolina por $us 720 millones, con un ahorro de $us 220 millones al comprar etanol.