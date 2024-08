CAO advierte déficit de producción de alimentos en el país

En una conferencia de prensa, Farah explicó que "nos hemos reunido de emergencia porque las pequeñas propiedades no acceden a créditos en la banca. Ellos van directo a las casas comerciales, donde les dan insumos, semillas, herramientas, y donde han anunciado que para la campaña de verano no habrá más créditos".



De acuerdo con el detalle que brindó Farah, esto se debe a que no hay dólares. "El 70% de las casas comerciales importan sus productos, pero al no haber dólares no tiene con qué importar. Los pequeños productores no tienen cómo acceder a créditos en el sistema financiero".



Para el representante de la CAO, "ese productor no tendrá con qué sembrar. El 70% de la CAO son pequeños productores y sin insumos no tendrá con qué sembrar, lo que generará un déficit de producción de alimentos", disparó.