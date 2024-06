Carlos Romero acusa al Gobierno de gastar recursos de ahorristas y los fondos de las pensiones para importar combustibles

“Prácticamente han desdolarizado las cuentas y, de paso, se llevaron los dólares del Encaje Legal y dinero de otros programas del Banco Central. Se han prestado de la banca comercial, de los ahorristas, como dice el presidente, ya se lo han gastado. No hay (dinero)”, manifestó.

Pero sostuvo que el gobierno no dice la verdad porque esa cantidad ha caído en 51% de su valor, es decir, a 486 millones de dólares, porque en caso de ejecutarse, no tendrían respaldo y porque las reservas que tiene el país ya no cubren el importe.