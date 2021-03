Carniceros subirán el precio de la carne bovina de acuerdo a la libre oferta y demanda del mercado

Escucha esta nota aquí

Sin haberse concretado aún la cita con autoridades municipales encargadas de regular el abastecimiento y los precios en los mercados -lo harán el jueves-, la dirigencia del Comité de Defensa de los Carniceros de Santa Cruz aduce que mientras no exista una definición en el tema del valor de la proteína animal al público, aplicarán la 'ley de la oferta y demanda'.

“El sector vive una crisis profundizada en los últimos seis meses por la elevación discrecional del kilo gancho de carne fijado por los ganaderos. No podemos seguir subvencionando el incremento para no desequilibrar la economía, pero tampoco podemos seguir perdiendo capital. Hemos dicho que el compañero que quiera seguir perdiendo y resistiendo los precios impuestos por los ganaderos y generando ganancias para que siga en el negocio. En el otro bando están aquellos que no están dispuestos a cargar con el ajuste y los abusos y, por cuenta propia, ajustarán el precio”, expresó Juan Chipana, integrante del directorio del Comité de Defensa de los Carniceros de Santa Cruz.

El dirigente dejó entrever que en este momento en los mercados cruceños se vende ganado de ‘tercera calidad’ porque, según él, los criadores privilegian la venta de bovinos seleccionados y de primera calidad al interior del país y mercados de exportación.

En alusión a la versión de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) en sentido que de una vaquilla de 166 kilos gancho -es el tipo de ganado que más se consume en el mercado cruceño- los comercializadores de carne obtienen una ganancia promedio de Bs 374 por cada res vendida, Chipana calificó de errónea dicha apreciación. “Esa es su política, desinformar”, dijo.

La pasada semana, con indicadores estadísticos, Fegasacruz reveló que el precio del kilo gancho de ganado vivo que se fija en los centros de remate que operan en la capital cruceña sufrió una ligera variación de un 2% en los tres últimos meses y no como pretenden hacer ver a la población los comercializadores de la proteína animal en los centros de abastecimiento que hablan de un 23% de incremento en el precio.

Hicieron notar, además, que no es correcto pretender cargar a los productores ganaderos primarios una aspiración de los comercializadores de elevar el costo de la carne.

Dieron cuenta, por ejemplo, que de una vaquilla de 166 kilos gancho, es el tipo de ganado que más se consume en el mercado cruceño, un comercializador de carne obtiene una ganancia de Bs 374 por res vendida. El sector ganadero ve un ‘interés creado’ por los comercializadores que, con datos subjetivos, pretenden confundir a la población.

Desde la Alcaldía se informó que el lunes se tuvo un acercamiento con los carniceros y que, a pedido de este sector, para mañana se programó una reunión en la que también intervendrán ejecutivos de los centros de remate, que es donde se subasta ganado de consumo. Aducen que los carniceros declararon un cuarto intermedio y se comprometieron a mantener los precios vigentes en los mercados.

Lea también ECONOMÍA Ganaderos afirman que ajuste en precio del kilo vivo de carne alcanza un 2% y que los carniceros ganan Bs 374 por res vendida La Asociación de Carniceros de Santa Cruz advierte con aplicar desde el lunes de la próxima semana un incremento de Bs 4 en el precio de los diferentes cortes de carne que venden

​