Carniceros van a paro indefinido y suben precios de varios productos

Recorrido por mercados

“Todo está más caro y uno ya no puede seguir pagando estos precios. Tengo cuatro hijos y debo buscar la manera de ahorrar. Estoy desde las siete de la mañana para comprar un poco de arroz, acá solo nos dan una bolsa por familia y lo que ofrecen no alcanza para todos. Yo me pude llevar un solo paquete que me costó a cuatro bolivianos el kilo, que es muy barato si se compara con el precio que hay en el mercado. Sin embargo, el arroz de Emapa se acabó por la tarde, ya no tenía que ofrecer”, explicó Rocío.