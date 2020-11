Carpinteros, indígenas y empresarios se unen para generar $us 1.200 millones en exportación forestal

Escucha esta nota aquí

Los principales actores del negocio forestal reunidos en Santa Cruz sellaron una alianza con el objetivo de impulsar la actividad forestal sustentable en Bolivia, para, en un periodo de cinco años, tener una producción anual de cinco millones de m3 de madera en trozas, e incrementar de 90.000 a 419.000 los empleos en el sector.

El acuerdo también contempla que, con el apoyo del Estado y la unidad del sector madera, se puede garantizar el mercado interno y generar excedentes de exportación, logrando que la actividad maderera alcance al 4% del PIB nacional, para generar $us 1.650 millones de forma anual ($us 450 millones en el mercado interno y $us 1.200 por exportaciones).

Del encuentro participaron la Cámara Forestal de Bolivia (CFB); la Confederación Nacional de Carpinteros, Ebanistas y Artesanos en Madera (Conceambol), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia (CIDOB) y la Asociación Forestal Indígena (AFIN), además de las cuatro grandes asociaciones forestales comunitarias del país (Velasquina, Amazónica, Bioceánica y de Concepción).

El convenio, que lleva las rúbricas del presidente de la CFB, Diego Justiniano Pinto; del ejecutivo nacional de la Conceambol, Lucio Alberto Ticona Luna; del presidente de la CIDOB, Buca Durán Toledo, y de Juan Lira Ipamo, como representante de AFIN, sienta las bases para que estas instituciones elaboren propuestas y realicen gestiones ante el Gobierno para revertir la crisis del sector madera en el país.

“Es también objeto del presente convenio, trabajar en la propuesta conjunta de una política de Estado para el desarrollo del sector forestal y, luego, en una Ley de Bosques que promueva el desarrollo sustentable y las actividades productivas de todos los actores involucrados”, señala el documento.

En este sentido, el convenio precisa que la CFB y las entidades suscribientes se comprometen a coordinar y canalizar institucionalmente las demandas y propuestas de las partes y gestionar ante el Gobierno en cualesquiera de sus instancias hasta lograr revertir la crisis sectorial y garantizar el desarrollo sustentable de la actividad forestal.