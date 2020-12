Caso Cotas: Exfiscal Salguero indica que la acusación de extorsión busca perjudicar su imagen

Escucha esta nota aquí

“No tengo absolutamente nada que ver. Todo ha sido armado. En mi gestión no sobreseyó a ningún imputado del caso Cotas y no tengo conocimiento de ese supuesto sobreseimiento que habría aparecido”. Así respondió el exfiscal de distrito Mirael Salguero, al ser consultado por EL DEBER sobre la denuncia que realizó Iván Uribe, expresidente del Consejo de Administración de la operadora, en contra de su persona.

Salguero, además, explicó que las personas que deben responder son quienes aparecen firmando, ya que él no tiene relación con el supuesto sobreseimiento. “A nadie del caso Cotas, que fueron más de 20 imputados, se sobreseyó en mi gestión. Desconozco lo que pasó después, ya que hace más de un año que dejé la función”, dijo.

Cabe recordar que Uribe denunció, a mediados de diciembre, que fue víctima de extorsión y admitió que pagó $us 40.000 a intermediarios de la Fiscalía para ser sobreseído en el proceso.

El caso Cotas tuvo sus orígenes en el plan ‘Cotas en cuotas’, un programa para entregar equipos electrónicos a los socios de la cooperativa, quienes debían abonar el costo de su adquisición en pagos a plazo. El oportunismo de algunos funcionarios de la operadora adulteró la esencia de dicho plan, ya que realizaron pedidos ficticios para quedarse con los aparatos ofrecidos y luego venderlos en el mercado negro. La estafa superó los $us 7,7 millones y provocó un enorme bache económico a la telefónica.

Durante el proceso, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz investigó a 23 personas (entre ellas Uribe), de las cuales 11 se beneficiaron con medidas cautelares y una fue sentenciada por los delitos de estafa agravada, falsedad de documentos y asociación delictuosa.

El exfiscal de Distrito aseguró que la denuncia busca perjudicar su imagen, porque en su momento se investigó y persiguió a algunas personas, pero no se sobreseyó a nadie ni se acusó. El caso, según Salguero, se encontraba en periodo de investigación, en la etapa preparatoria.

Lea también ECONOMÍA Uribe denuncia extorsión y admite que pagó $us 40.000 para ser sobreseído por el millonario robo a Cotas Según el expresidente de Cotas, pagó esta suma a intermediarios de la Fiscalía al sentirse agobiado y desesperado para que el caso termine. En 2019 la justicia lo acusó de ser parte del robo de 7,7 millones de dólares de la cooperativa. Asegura que es inocente.

​