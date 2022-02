CBHE destaca resultado del pozo Margarita 10 y espera que se puedan generar nuevas inversiones

Escucha esta nota aquí

Las empresas petroleras afiladas a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) destacaron el resultado obtenido en la perforación del pozo Margarita 10, que permitirá sumar 3 millones de metros cúbicos por día a la producción de gas, desarrollando 0,35 trillones de pies cúbicos (TCF’s) de reservas, lo que refleja el compromiso de las empresas del sector con el país.



Durante el fin de semana, la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anticipó que la producción de este pozo generará ingresos al Estado por más de 260 millones de dólares al año. El Margarita 10 es un pozo, ubicado en el campo Margarita-Huacaya operado por Repsol, empresa que, junto a YPFB, están trabajando para incorporar a la brevedad, estos nuevos volúmenes de gas a la producción boliviana. Se estima que esto será posible a mediados de año.

El campo Margarita (en Tarija) y Huacaya (Chuquisaca) forma parte de uno de los principales reservorios de gas de Bolivia, donde operan Repsol y otras empresas extranjeras bajo concesiones del Estado boliviano, a través de YPFB.



“YPFB y Repsol hacen sus mayores esfuerzos para poner a disposición de los mercados esta producción en el menor tiempo posible”, dijo el presidente de la compañía boliviana, Armin Dorgathen, citado en un comunicado de la compañía.



Por años los hidrocarburos fueron el principal sector exportador de Bolivia pero en el último tiempo fue superado por los productos no tradicionales. Fue lo que sucedió el año pasado, luego de 16 años en los que predominaran los hidrocarburos en las ventas externas.



Las exportaciones de Bolivia sumaron 10.936 millones de dólares en 2021, un 59% más que el año anterior, afectado por la pandemia por Covid-19 que inmovilizó el comercio internacional por varios meses. De esta suma, $us 2.343 millones corresponden a hidrocarburos y más de $us 2.700 millones a productos no tradicionales (soya, joyería, castaña, entre otros). En tanto que la venta externa de minerales superó los $us 5.800 millones, pero deja muy pocos ingresos al Estado por impuestos y regalías (2,8%).

Con Margarita, Dorgathen tiene la esperanza de negociar un mejor contrato con Argentina, tomando en cuenta que el último acuerdo es solo por dos meses y contempla un volumen de 7,5 MMm3/d. "El pozo Margarita 10 venimos trabajando desde 2021 y dentro de la propuesta de las negociaciones (con Argentina) ya se preveía una estacionalidad. Ya se cerró la negociación con ellos y saben cuánto vamos a exportar en invierno y verano, solo extendimos el preacuerdo para tener mayor certidumbre", dijo en declaraciones a EL DEBER Streaming.



En este sentido, la CBHE expresó su confianza en que en el corto y mediano plazo se puedan generar condiciones para impulsar nuevas inversiones, tanto en desarrollo como en exploración, que es fundamental para la reposición de reservas y la reactivación de todo el sector.





