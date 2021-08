Cepal: Inversión extranjera en la región no crecerá más del 5% este año

Escucha esta nota aquí

El crecimiento en la entrada de inversiones extranjeras a América Latina y el Caribe no llegaría a un 5% este año debido al impacto provocado por la crisis del año pasado a causa de la pandemia de coronavirus, indicó Cepal en un informe. Así lo reportaron medios especializados.

En 2020, la región ingresó $us 105.480 millones por concepto de IED (Inversión Extranjera Directa), lo que representa unos $us 56.000 millones menos que en 2019. El organismo señaló que la recuperación económica regional será parcial y además algunos países se están "reprimarizando" para impulsar su economía con lo que "se estaría retomando un modelo económico que no ha sido capaz de garantizar un aumento sostenido del PIB y de la productividad a lo largo del tiempo".



Además, destacó que en América Latina y el Caribe los anuncios de proyectos de IED mostraron una recuperación entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, pero desde entonces y hasta mayo 2021 se observa una nueva caída del valor de los anuncios.

