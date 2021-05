China y Brasil los principales mercados para la importación de línea blanca, durante la pasada gestión

Escucha esta nota aquí

De acuerdo con datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2020 el país importó electrodomésticos de línea blanca por un valor estimado de $us 100 millones.

La importación se realizó de 53 naciones, de las cuales, por el monto de las compras, China, con el 44% ($us 47 millones) es el principal mercado, le sigue Brasil que acapara el 28% de las importaciones realizadas por el país.

Según el IBCE, el año pasado los principales electrodomésticos de línea blanca más importados fueron refrigeradores por un valor de $us 52 millones (12.942 toneladas); aires acondicionados por $us 17 millones (3.481 toneladas); cocinas por un monto de $us 17 millones (5.220 toneladas); y, lavarropas por $us 15 millones (3.734 toneladas).

El informe hace notar que en el periodo 2013-2020, las importaciones de electrodomésticos fueron por un valor de más de $us 1.000 millones.