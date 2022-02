Colonia Valle Verde no se resigna a perder sus tierras, alista defensa legal y denuncia que más comunidades menonitas están en la mira del INRA

Escucha esta nota aquí

La comunidad menonita Valle Verde, en el municipio de San José de Chiquitos, dará pelea para no ser retirada de sus tierras. Así lo afirmó este lunes el abogado de esta colonia, Alejandro Altamirano, quien, además, denunció que más colonias están en la mira de las autoridades nacionales que buscan revertir sus tierras.



La anterior semana, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) acusó a esta colonia menonita de ser ilegal y de haber ocupado terreno fiscal. Después dijo que las 120 familias que conforman esta comunidad eran extranjeros; sin embargo, luego aseguró que el asentamiento menonita era legal, pero que se extendieron un poco más de 2.000 hectáreas, ocupando un terreno ajeno, por lo que debían "retroceder un poquito".

Al respecto, Altamirano sostuvo que el asentamiento es legal y la supuesta extensión no es real porque tienen documentación que demuestra la compra del predio en disputa por los colonos a una pareja.

A una semana de destaparse este conflicto, el abogado dijo que se recurrirán a todos los mecanismos legales para frenar el desalojo de las 120 familias que conforman esta comunidad.

Entre otras acciones pedirán al INRA que se notifique a la comunidad con la declaratoria de tierra fiscal de los predios que ocupan. Aseguró que este proceso es esencial si la entidad agraria pretende revertir estos terrenos.

“No se nos ha notificado pese a que la ley nos ampara, porque los principales afectados deben ser notificados, entonces, estamos apelando a esa situación”, señaló el jurista.

En su criterio, hasta la fecha, el INRA no cumplió con este requisito, pese a que está establecido dentro de las normas nacionales. “Nosotros estamos iniciando los actuados legales para demostrar lo ilegal de este desalojo. Tenemos conocimiento de que hay otras colonias en similar situación, parece que la finalidad es desalojar a otras colonias en áreas ya trabajadas dentro de la Chiquitania”, dijo el jurista.

Si bien no dio nombre sobre estas colonias, sostuvo quesubyace el peligro del desalojo de otras comunidades menonitas. “No entendemos que está pasando, asumimos que hay algún factor político. Pero se nota que hay una afrenta contra las colonias menonitas y no sabemos por qué. Ellos (los menonitas) son gente de trabajo, que han adquirido su tierra legalmente”, afirmó.

Otra medida adoptada por la defensa de la colonia es la presentación de una medida revocatoria contra la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que dio una autorización de desmonte a favor de la comunidad.

Mientras tanto, desde el INRA se informó que el desalojo es irreversible y se debe ejecutar en plazo no mayor de 15 días. Esta colonia está ubicada en la localidad de Quimome, en el municipio de San José de Chiquitos.

