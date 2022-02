Comienza el tire y afloje por el incremento salarial, empresarios cierran filas para no subir sueldos, la COB advierte pelea

Escucha esta nota aquí

Los empresarios y dirigentes sindicales comenzaron el tire y afloje para determinar cuánto será el incremento salarial para este año. Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) indicaron que un beneficio como este no es factible debido a que la tasa de inflación fue menor a un 1%. Mientras que la Central Obrera Boliviana (COB) dijo que la baja inflación no es argumento para no subir los sueldo en 2022.



Citado en un comunicado de prensa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC- Bolivia), Rolando Kempff, ratificó este viernes que no es factible el pago de un incremento salarial este año debido a que la tasa de inflación en 2021 fue menor al 1%.

“El 2021 Bolivia cerró con una tasa de inflación acumulada del 0,9%, lo cual es menor al 1% y refleja que el índice de precios de la canasta familiar se mantuvo estable sin mayor variación y por tanto, el poder adquisitivo de las personas también no sufrió mayor variación”, afirmó el representante del gremio, citado en el documento.

Bolivia cerró 2021con una inflación —que permite mantener el poder adquisitivo de los salarios— del 0,9%, según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En marzo de 2021, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia suscribieron el Programa Fiscal Financiero, en el que se proyectó que se cerraría con una inflación del 2,6%.

La entidad empresarial argumentó que, en 2020, el indicador también estuvo por debajo del 1% y llegó solo al 0,67%, año que estuvo marcado por el inicio de la pandemia del Covid-19.

Ante esto, el Gobierno dispuso un incremento del 2% al Salario Mínimo Nacional y el alza al haber básico quedó congelado.

En esa línea, Kempff señaló que aún continúa la emergencia sanitaria por el coronavirus y todavía se registran importantes efectos en la economía boliviana y en todo el mundo.

Citó por ejemplo que solo en América Latina cerca de 26 millones de personas en la región han perdido sus fuentes de empleo por la pandemia.

En ese sentido, el empresario mencionó que según el reporte del INE, al tercer trimestre de 2021 hay 4,2 millones de personas que tendrían alguna actividad, de las cuales el 32% (1,3 millones) son dependientes, con lo cual se puede inferir que cuentan con un empleo formal y el restante 68% (2,8 millones) son personas independientes o con una actividad a cuenta propia.

Según Kempff, dichos datos muestran el aumento de la informalidad, lo cual tiende a precarizar el empleo y resta competitividad en el mercado laboral y lo distorsiona, bajando la calidad a la mano de obra.

En tanto, el representante también advirtió que el pago de un incremento salarial complicaría la situación del Gobierno, los municipios y las gobernaciones debido a que por ocho años consecutivos se registra un déficit fiscal.

COB dice que peleará

No obstante, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB,) Juan Carlos Huarachi, señaló que ente matriz de los trabajadores peleará para que se dé este beneficio, según reporte de la red Erbol.

“Los trabajadores vamos a pelear, vamos a luchar por nuestro incremento salarial”, dijo el ejecutivo de la COB.

Con esto la COB respondió a la postura del empresariado

Es más, Huarachi dijo que la cifra de inflación no es argumento para descartar el incremento salarial y que los empresarios deben reponer lo que dejaron de percibir los trabajadores en 2020 y 2021.

“Este año, la gestión 2022, los trabajadores vamos a pelear el incremento salarial”, aseguró Huarachi.

