Con dólar a Bs 12,50 y sin diésel, el transporte pesado activa bloqueo indefinido en el país

Sin embargo, en conversación con EL DEBER, Mercado descartó esa posibilidad, al indicar que ya no es tiempo de reuniones, sino de soluciones concretas, “por lo que no asistirán a ningún encuentro con autoridades del Gobierno, a tiempo de reiterar que una de las medidas “es el paro indefinido con bloqueo de carreteras a escala nacional y otro punto que se acordó es dar al Gobierno de Arce un plazo de 72 horas para que solucione la escasez de diésel, de no hacerlo se pedirá un adelanto de las elecciones generales”, puntualizó Mercado.