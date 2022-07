Con quinua tropicalizada perfilan ingresos por casi $us 400 millones

Respecto a los impactos esperados de la quinua tropicalizada en Bolivia, el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Uagrm, José Luis Llanos, proyectó un cobertura de siembra de 8.000 a 120.727 hectáreas del 2024 al 2030. En ese periodo, se perfila una producción de 180.514 toneladas que, a un precio promedio de exportación de $us 2.162, estimándose un ingreso por valor de casi $us 400 millones para la economía nacional.

Impulsa desarrollo productivo Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, este tipo de investigación impulsa el desarrollo del sector productivo, pensando en el futuro donde no “nos veamos como un país extractivista, sino como un país productor de alimentos”, puntualizó. En su opinión, en el oriente hay potencial para un cultivo más, como la quinua, que puede ser estratégico para los bolivianos. “La investigación hace la diferencia y da las condiciones al sector para continuar produciendo”, afirmó. El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Menacho, destacó la iniciativa de la Uagrm de incorporar un cultivo alternativo al modelo de rotación agrícola cruceño. Relievó que, desde la Gobernación, trabajan en programas direccionando el trabajo de investigación a lo que requiere el productor y la demanda y el mercado.

En caída libre

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, denotó que Bolivia dejó de ser primer productor y exportador de quinua a escala mundial. En 2013 producía 68.000 toneladas, pero cayó hasta 39.000 toneladas en 2021, mientras que Perú subió de 52.000 a 106.000 toneladas. Con la exportación pasó igual. En 2013 Bolivia exportó $us 153 millones, pero cayó a $us 62 millones en 2021, mientras Perú pasó de $us 80 a 105 millones.