Confirman encuentro entre cañeros y el Gobierno

En el inicio de las reuniones, el sector cañero exigía un incremento de 10 centavos de dólar al actual precio por litro de $us 0,69 (Bs 4,80), para llegar a los $us 0,79 (Bs 5,50), mientras que el Ministerio de Hidrocarburos ofrecía un centavo de dólar para llegar a los $us 0,70 (Bs 4,87) por litro.