Conozca las 5 medidas para incrementar la oferta de dólares propuesta por el IBCE

Rodríguez detalló que las exportaciones bolivianas en 2023 fueron menor en $us 2.800 millones (sin reexportaciones ni efectos personales) respecto a 2022 y que se generó un déficit comercial de unos $us 700 millones luego de tres años de superávit, lo que explica la baja de la circulación del dólar en el país.