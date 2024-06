Conozca las peripecias que un viajero boliviano debe atravesar para conseguir dólares cuando está fuera del país

Desde llevar dólares en la maleta hasta portar dos docenas de tarjetas de débito o crédito, esas son las estrategias a las que el viajero boliviano debe apelar cuando sale del país para pasar vacaciones con la familia o por trabajo, en tiempos de escasez de esa moneda en Bolivia.

Un grupo de viajeros que fueron a Estados Unidos para asistir a algunos de los partidos de la Copa América revelaron otros mecanismos que les fueron efectivos: Llevar quesos bien valuados en ese país por la colonia boliviana o dejar una cantidad en bolivianos a la familia de un compatriota residente en ese país, quien a su llegada devolvió el monto, pero en billetes verdes.

Pero la dificultad también llega a quienes viajan a Europa. Es el caso de Henry, quien recientemente viajó a Madrid, España, y cuenta su experiencia. “Me he llevado euros, pero, cada euro cuesta Bs 9.70 y los consigues en las agencias de cambios que están haciendo su agosto. El oficial no pasa de Bs 7,43. ¡Casi Bs 10!, y como es moneda alternativa, es difícil de conseguir”.

Henry se llevó como 400 euros en la maleta. “Allá debes pagar el hotel con tarjeta de débito o de crédito. Hace dos años podía comprar con mi tarjeta de débito cualquier cosa y las comisiones no eran altas por las transacciones. Para nosotros, los bolivianos, está carísimo, y mejor ni pensar en comprar cosas. El banco te limita con la tarjeta de débito hasta cierto monto. Pagué un par de cosas por un valor de 60 euros y mi tarjeta ya estaba bloqueada, así que me tuve que defender con efectivo. ¿Sabes cuándo pude desbloquear mi tarjeta? Cuando regresé a Bolivia”.

Menos mal, que el gasto del hotel fue cancelado por la empresa para que trabaja. “Mi supervisor utilizó tarjeta de crédito y asumo que no tuvo problema porque de hecho pude regresar. Creo que, al poner estas reducciones tan severas, intentan evitar la fuga de divisas del país. El hecho es que, aunque tengas dinero en el banco, te puedes quedar sin la posibilidad de hacer transacciones importantes. Antes era mucho más fácil. Ahora estamos muy mal, y creo que se va a poner aún peor. En el mercado negro el dólar se va a disparar y ojo, también el euro”.

Gonzalo viajó hace poco a Estados Unidos, llevó a su familia a Miami y a Orlando. “El año pasado me saqué una tarjeta de crédito, justamente previendo este viaje que habíamos planificado con tiempo. Cuatro meses antes, los términos del uso comenzaron a cambiar, al punto que esa tarjeta ya no me servía para viajar. Tuve que sacar otra de otro banco, cuyas condiciones se adaptaban mejor a lo que yo quería y necesitaba”, comentó.

Dijo que el trámite fue larguísimo, pero "lo logré un día antes de viajar. Cada entidad financiera tiene sus procesos. Ya en Estados Unidos, antes de usar la tarjeta de crédito, intentamos hacer pasar la de débito y en muchos comercios no la aceptaban. Los bancos tienen regularizadas tarifas de retención en cada transacción. En mi caso, pese a que habilité todas, ninguna de mis tarjetas de débito me dio dinero en dólares en ningún cajero”.

Lo que sirvió mucho, agrega, fue tener efectivo y la tarjeta de crédito. Gonzalo, antes del viaje acudió a una agencia de cambios en La Paz, y le vendieron cada dólar para su viaje en Bs 8,20. “Yo salgo al exterior frecuentemente, esta vez lo hice con mi familia, pero por trabajo voy varias veces al año y le puedo decir que este problema, derivado de la escasez de dólares, me complica la vida cada vez más. Me pone los nervios al extremo. es muy muy estresante cada vez que entregas tu tarjeta para intentar hacer una transacción”.



EL DEBER averiguó sobre las limitaciones de los bancos para el uso de tarjetas de débito y de crédito en el exterior. Visitó agencias de distintas entidades financieras; sin embargo, aseguran que, desde cajeros automáticos, una tarjeta de debito puede dispensar hasta $us 200 por día, pero un máximo de $us 400 por 30 días.

En cambio, la tarjeta de crédito tiene un margen, supuestamente, un tanto mayor. Entrega un máximo de $us 400, pero cada 15 días. El límite máximo, entonces, es de $us 800 y en algunas entidades, en teoría, llega hasta $us 1.000 por mes.

Los viajeros consultados advierten que no es así en la realidad. Y si lo fuera es absolutamente insuficiente por el costo de vida en otros países, donde ese monto (mil dólares) está muy por debajo del salario mínimo.

Sin embargo, según los viajeros, la realidad es que incluso las tarjetas de crédito de algunos bancos no dispensan más de $us 300 por mes, lo cual podría ser catastrófico. Además, apenas se la emite, hay bancos que establecen que no está habilitada para hacer pagos en el exterior en los 100 siguientes días.

De paso por la Copa América

Este viernes comenzó la fiesta de la Copa América en Estados Unidos. Varios periodistas bolivianos han viajado para cubrir los partidos de la selección boliviana de fútbol. Contactar con ellos y averiguar sus experiencias fue un buen termómetro para saber cómo afecta a los viajeros la escasez de dólares.

Claudio, uno de ellos, relata que las nuevas tarjetas de crédito tienen las limitaciones explicadas anteriormente. “Pero las más antiguas te dan la opción de sacar más dinero. Lo que estamos haciendo nosotros es llevarnos la tarjeta del amigo, del hermano, del tío, del primo, para que, con eso, podamos movernos”.

Hay casos, contó el periodista, en las que cada persona viajó con varias tarjetas, en caso de delegaciones de un mismo medio. “Lo bueno en EEUU es que, a pesar de las retenciones por comisiones, el cambio del dólar se realiza a 6.96, y no más caro, como en el mercado negro que te sacan mínimo Bs 8”.

Pero, anecdóticamente, hay bolivianos que rentan autos en EEUU y aceptan la moneda boliviana, pero en ese caso sí cotizan a Bs 8 o a Bs 9. “Esto encarece los presupuestos”, dijo otro de sus colegas, “pero esa es la consecuencia de la escasez de dólares en nuestro país”.

La preocupación diaria de periodistas que han ido a cubrir la Copa América, además de las notas, las crónicas del entrenamiento o de los partidos, es ver la forma de que sus medios les hagan llegar dinero. “Hay amigos y paisanos que viven en EEUU, ellos nos propusieron un mecanismo. Nos dijeron que en Bolivia les dejemos una determinada cantidad en bolivianos a sus familiares, a cambio ellos nos devolverían en suelo estadounidense en dólares. Así nos las ingeniamos. Le damos Bs 8.000 a la mamá de alguien y esa persona nos devuelve mil dólares”.

El viernes, el fotoperiodista Fuad Landívar, de EL DEBER, quien también está en EEUU, contó que un colega acababa de sacar 100 dólares de un cajero y le cobró otros tres de comisión. “El problema es que sólo puedes sacar ese monto, mañana intentaremos sacar otros 100, a ver cómo nos va. El problema es que no te da más. Aquí todo es tarjeta de crédito, ni siquiera el efectivo te sirve de mucho. Para alquilar el auto, pagar los pasajes del avión, sin ella (la tarjeta) no eres nadie”, comenta.

Fuad pidió a sus colegas que lleven queso, porque por 5 kilos del producto, los residentes bolivianos te pagan hasta 100 dólares. Vale la pena, al menos te salva en algo. “hay que darse modos, en la actual situación no queda otro camino”, comentó.