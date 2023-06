Consumo desbocado, la táctica y la estrategia ante la inflación en Argentina

"Hoy se vive un poco más precarizado. He tenido que cambiar mis gustos, modificar mis compras hacia marcas más baratas, pero sin dejar de disfrutar. Trato de acomodarme a la economía", agregó mientras buscaba los mejores precios de frutas y verduras para su negocio.

Aunque a escala, el gasto se potencia en todos los niveles sociales. "El que no puede tomarse vacaciones va a un recital, el que no puede pagar un recital va a comer una pizza y tomar una cerveza", refirió Di Stefano.

"Uno tiene que acomodarse al presupuesto que tenga. El aceite, la sal, el pan o el café aumentan de precio casi semanalmente", indicó Adrián Álvarez, instructor de meditación de 63 años, que a veces llega con dinero a fin de mes y a veces no.

"Cuando no me alcanza, uso la tarjeta de crédito. Juego con 30 o 35 días de ventaja. Me llevo la mercadería a un precio y lo pago más tarde", explicó.