Contrabando en Bolivia: el dolor de cabeza que genera pérdidas millonarias

Escucha esta nota aquí



El contrabando y su efecto nocivo en la economía y la producción nacional fue el tema más recurrente durante la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva, organizada por la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, observó que este ilícito ya está institucionalizado en el departamento, sin que las autoridades puedan realizar un control efectivo.

Morales sostuvo que, a pesar de los actos ilegales, Cochabamba sigue apostando por el país, a partir de las exportaciones de bananas y palmitos que en 2021 sumaron $us 70 millones. “El contrabando es un cáncer que nos está matando y que no se hace el suficiente esfuerzo para reducir sus efectos negativos”, dijo Morales.

Similar criterio tuvo, Agustín Mamani, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que criticó la labor de las autoridades y pidió una mejor planificación en los controles fronterizos, como así también en el interior de país, especialmente en los municipios donde hay ferias en las que se comercializa productos de contrabando que hacen daño a la producción.

Jaime Dunn, analista económico, sostuvo esta actividad genera unos $us 3.200 millones, de los cuales por el no cobro de impuestos y aranceles el Estado deja de percibir unos $us 650 millones cada año.

Posición gubernamental

Daniel Pedro Vargas, viceministro de Lucha contra el Contrabando, explicó las causas que propician este escenario tienen que ver con el tipo de cambio que desde hace 14 años tienen un valor fijo y a eso se debe agregar, desde su perspectiva, la baja productividad de algunos alimentos y productos que hace necesaria su importación legal o vía contrabando.

Vargas detalló que durante 2021 se realizaron 1.889 comisos por un valor de Bs 126 millones. También reconoció que a pesar de aumentar en un 174% la cantidad de efectivos militaras y sumar 2.077 uniformados, las FFAA siguen siendo débiles y limitadas por la falta de equipos.



La autoridad subrayó que para un mejor desempeño es urgente bajar el monto de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) de 200.000 a 10.000 para poder castigar de manera penal y no sola administrativa a los contrabandistas. A tiempo de remarcar que los gobiernos departamentales y municipales también deben realizar controles.