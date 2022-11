Contribuyentes protestan por "abusos" de Impuestos Nacionales

Personas naturales y jurídicas hicieron conocer su protesta por acciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que consideran "abusivas" y que presuntamente no se enmarcan en la normativa vigente.

“Este procedimiento, que toma meses, lo hicieron en tres días", contó uno de los contribuyentes a los que se aplicó esta medida, el cual antes del congelamiento de sus cuentas recibió información del propio SIN de que estaba realizando el pago de sus deudas impositivas de manera óptima y de que no era necesario solicitar un plan de pagos.

En otro caso, tras reclamar y demostrar que no había recibido ninguna notificación antes del congelamiento de sus cuentas, el funcionario de Impuestos se limitó a decir al contribuyente: “¿Quiere arreglar o no?”, en referencia a que acepte la multa por supuestamente no haber regularizado su situación tributaria.

Hay también casos en los que se aplican sanciones por haber presentado hace siete años facturas de terceras empresas que no declararon en su momento esas mismas facturas. Al observar el tiempo que había pasado, "me dijeron hay una nueva normativa que extiende el periodo en que se aplica” este tipo de sanciones, sin tomar en cuenta que estas normas no son retroactivas, sostuvo otro contribuyente.