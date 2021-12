Controladores aéreos de ex Aasana denuncian que tareas de seguridad son realizadas por jubilados de la DGAC sin experiencia

Escucha esta nota aquí

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de Santa Cruz, a través de un comunicado, ha hecho conocer que el personal técnico, luego de ser despedido sin recibir ninguna oferta laboral, ya no está en sus puestos de trabajo en las torres de control de los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo, de la capital cruceña. Aseguran que en esas instalaciones no hay disponible ningún personal calificado ni técnico de la ex Aasana.



A decir de la Asociación, dichos puestos de trabajo estarían siendo ocupados por funcionarios jubilados, hace diez y cinco años, de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que no tendrían la experiencia, licencia y actualización para cumplir una tarea que demanda especialización

Los trabajadores de la ex Aasana advierten a los usuarios de las terminales aéreas y población en general que no existe la garantía de la seguridad operacional en los espacios aéreos de Santa Cruz, con el consiguiente riesgo para la aeronavegación.

Por el momento ninguna autoridad se ha referido a esta denuncia; sin embargo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que la situación está bajo control y que sólo en Santa Cruz persiste el conflicto.