Cooperativas auríferas condicionan el menor uso de mercurio a tener respaldo estatal y a la rezonificación de áreas protegidas

Ambos dirigentes realizaron estos pronunciamientos luego de que el 21 de julio pasado la Federación Nacional de Cooperativas Auríferas de Bolivia (Fencomin) ratificara su estado de emergencia y anuciara “medidas de hecho” si en un plazo de 48 horas el Gobierno central no destituye al director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erick Ariñez, por “atentar” contra el trabajo del sector; si no se libera a los detenidos en el operativo contra la minería ilegal en el Río Madre de Dios; y si no se atiende sus demandas, como la celeridad en la aprobación de derechos mineros.