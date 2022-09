Cooperativas condicionan viabilidad de la ley del oro para las RIN a la aprobación de un régimen tributario para el sector

“Crease un Régimen Tributario del Oro que tiene por objeto gravar las operaciones de venta de oro en mercado interno realizada por cooperativas mineras auríferas y personas naturales. Este régimen exime del alcance, presentación y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)”, cita la propuesta de proyecto de ley que, según fuentes del sector, está en análisis en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El régimen tributario contempla una alícuota de 1,68%, cuando la cotización internacional del oro sea menor a $us 1.376,86 la onza troy; de 2,35%, cuando esté entre $us 1.376,86 y 1.833,29; y de 3,03% cuando el valor del mineral sea mayor a $us 1.833,29.