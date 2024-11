Costos para acceder a dólares superan el 50% observan los importadores

En esta coyuntura de escasez de la divisa extranjera y de su alta cotización, para evitar especulaciones, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), determinó que la Entidades de Intermediación Financiera (EIF), para las transferencias en dólares de hasta $us 1.000 no cobren, mientras que para los montos superiores a $us 1.000, las comisiones oscilarán entre el 5% y el 10%.

“Estas comisiones cubrían, en realidad, el costo del banco para adquirir dólares en el mercado paralelo. Con la regulación sobre las comisiones que impone la ASFI desde febrero de este año, estas quedan entre el 5% y el 10% para transferencias en dólares. Esta limitación ha hecho que los bancos no puedan realizar operaciones de comercio exterior con normalidad, lo que se ha convertido en otro problema para los importadores, que en muchos casos no tienen cómo realizar sus pagos a sus proveedores. Por ello muchos de nuestros asociados preferirían que estas comisiones se liberaran”, indicó Ascarrunz.

Sobre el pago de las comisiones, Rodríguez indicó que la misma “no hace, sino, reflejar la brecha existente entre el mercado oficial, donde el dólar es barato pero escaso, siendo casi inexistente, y el “mercado negro”, porque mercado libre, estrictamente hablando, está proscrito, no hay, de tal manera que esa es una solución de mercado, ya que los bancos compran dólares caros y no pueden venderlos baratos, entonces aparece la figura de la comisión, que viabiliza tal transacción; de no mediar ello, los bancos no podrían comprar un dólar carísimo para venderlo en Bs 6,97.- que es lo máximo permitido por la ASFI”.